Мозго на свободе: бывший автоинспектор вышел из колонии после срока за пьяную аварию

Алексей Мозго во время оглашения приговора в 2014 году
Алексей Мозго во время оглашения приговора в 2014 году

Бывший новосибирский инспектор ДПС Алексей Мозго, сбивший насмерть студентку Нину Шестакову, вышел на свободу. 


Информацию о том, что Мозго покинул колонию-поселение № 42 в посёлке Синдор Республики Коми, корреспонденту НГС подтвердила сотрудница специального отдела колонии. 


По информации источника НГС в управлении Федеральной службы исполнения наказания по Новосибирской области, тюремный срок Мозго истёк в мае этого года. 


Напомним, Алексей Мозго в январе 2013 года врезался в остановку «Бетонный завод» и насмерть сбил студентку Нину Шестакову. ДТП получило огромный общественный резонанс из-за того, что изначально уголовное дело было возбуждено в отношении жены инспектора ДПС Татьяны Мозго, которая якобы села за руль, не имея прав. 


Полгода следователи придерживались версии жены Мозго, но после результатов экспертиз, показаний свидетелей пришли к выводу, что за рулём был сам Алексей Мозго в состоянии алкогольного опьянения. В июне 2014 года Ленинский районный суд признал Мозго виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 4,5 годам колонии-поселения.

Прочтений: 13111
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (56)56
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено