Мозго на свободе: бывший автоинспектор вышел из колонии после срока за пьяную аварию
Бывший новосибирский инспектор ДПС Алексей Мозго, сбивший насмерть студентку Нину Шестакову, вышел на свободу.
Информацию о том, что Мозго покинул колонию-поселение
По информации источника НГС в управлении Федеральной службы исполнения наказания по Новосибирской области, тюремный срок Мозго истёк в мае этого года.
Напомним, Алексей Мозго в январе 2013 года врезался в остановку «Бетонный завод» и насмерть сбил студентку Нину Шестакову. ДТП получило огромный общественный резонанс из-за того, что изначально уголовное дело было возбуждено в отношении жены инспектора ДПС Татьяны Мозго, которая якобы села за руль, не имея прав.
Полгода следователи придерживались версии жены Мозго, но после результатов экспертиз, показаний свидетелей пришли к выводу, что за рулём был сам Алексей Мозго в состоянии алкогольного опьянения. В июне 2014 года Ленинский районный суд признал Мозго виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 4,5 годам колонии-поселения.
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Алёна Истомина
Фото Александра Агафонова