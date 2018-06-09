Ничем не напугать: новосибирцы начали купаться в самом опасном котловане города
Утром 9 июня в Новосибирске спасатели выехали на самый опасный городской водоём — котлован на Юго-Западном.
На запреты купаться новосибирцы не реагируют и продолжают плавать в опасных местах. Всего в городе 34 таких водоёма.
«С
нашей стороны есть предложения по увеличению штрафов, дали компетенций больше
спасателям, чтобы они могли хоть какие-то меры воздействия в местах
неорганизованного отдыха. К сожалению, пока никаких сдвижек нет. На данный
момент спасатели имеют право только предупреждать, и всё. Они могут оказывать
помощь пострадавшим при необходимости», — рассказал во время рейда заместитель начальника
аварийно-спасательной службы Алексей Шилов.
Вечером 6 июня спасатели вытащили из котлована «Горский» 21-летнего мужчину, который упал с надувного матраса и начал тонуть. Вечером 7 июня спасатели вытащили из того же котлована в Кировском районе девочку-подростка, которая едва не утонула из-за судороги. А поздно вечером 8 июня недалеко от Комсомольского железнодорожного моста был спасён мужчина, который плыл по течению и просил о помощи.
Впервые котлован на Юго-Западном назвали самым опасным местом для купания в 2015 году.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова