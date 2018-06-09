Ничем не напугать: новосибирцы начали купаться в самом опасном котловане города

Купаться в котловане не разрешается, но жители не обращают внимания на запрет и продолжают здесь плавать

Утром 9 июня в Новосибирске спасатели выехали на самый опасный городской водоём — котлован на Юго-Западном.





На запреты купаться новосибирцы не реагируют и продолжают плавать в опасных местах. Всего в городе 34 таких водоёма.





«С нашей стороны есть предложения по увеличению штрафов, дали компетенций больше спасателям, чтобы они могли хоть какие-то меры воздействия в местах неорганизованного отдыха. К сожалению, пока никаких сдвижек нет. На данный момент спасатели имеют право только предупреждать, и всё. Они могут оказывать помощь пострадавшим при необходимости», — рассказал во время рейда заместитель начальника аварийно-спасательной службы Алексей Шилов.







Сами спасатели накладывать штрафы не могут. Шилов отмечает, что в этом могли бы участвовать сотрудники администрации или инспектора ГИМС





Штраф для купающихся тут — от 300 до 800 рублей. Протоколы составляют только два человека в городе — они работают в районных комиссиях. Но работать они могут только вместе с полицией, добавил Шилов





«Кто-то приходит — просто загорает, ну по колено окунётся, кто-то прям полноценно купается, переплывает большие водоёмы...





...на сегодняшний день, за первую жаркую неделю, — трое спасённых и два оказания помощи: на карьере "Юго-Западный" два пореза ноги», — отметил Шилов





Вечером 6 июня спасатели вытащили из котлована «Горский» 21-летнего мужчину, который упал с надувного матраса и начал тонуть. Вечером 7 июня спасатели вытащили из того же котлована в Кировском районе девочку-подростка, которая едва не утонула из-за судороги. А поздно вечером 8 июня недалеко от Комсомольского железнодорожного моста был спасён мужчина, который плыл по течению и просил о помощи.





На запрещённых пляжах неровный рельеф дна, водовороты, заросли, а также грязная вода, которая не соответствует нормам





Сейчас уже открыт пляж «Наутилус» и «Звезда». Пляж «У моря Обского» открыт частично — от парапета до спасательной станции





Впервые котлован на Юго-Западном назвали самым опасным местом для купания в 2015 году.