2ГИС показал на карте Новосибирска бары, где покажут матчи ЧМ по футболу

Кроме баров на карте отмечена и фан-зона на набережной
Кроме баров на карте отмечена и фан-зона на набережной

2ГИС выпустил обновления для карт к чемпионату мира по футболу — теперь в справочнике можно выбрать заведение, которое будет транслировать матчи. В Новосибирске оказалось около 300 таких мест.


«На главном экране 2ГИС для городов России появилась иконка "Смотреть ЧМ-2018" — она открывает список фан-зон с большими экранами и заведений общепита, где можно посмотреть футбол. Операторы кол-центра 2ГИС обзвонили десятки тысяч баров, ресторанов и кафе и выяснили, где именно будут показывать матчи», — сообщает пресс-служба компании.


Если по какой-то причине иконка не отражается, то в поисковом окне можно набрать фразу «где смотреть футбол» или «футбольные трансляции». По такому запросу в Новосибирске выдаётся около 300 мест — среди них есть и Михайловская набережная, на которой запланированы три трансляции.


2ГИС показал на карте Новосибирска бары, где покажут матчи ЧМ по футболу


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