На месте сгоревшего пляжного бара в Академгородке открыли новое заведение

Бар открылся на пляже «Сан Сити» (бывший Центральный пляж)

На пляже в новосибирском Академгородке открылся бар Monkey Beach Bar — его отстроили на месте сгоревшего в 2016 году Lobster Bob.





В ночь на 9 июня на техническое открытие Monkey Beach Bar на пляже «Сан Сити» (бывший Центральный пляж Академгородка) пришло несколько сотен человек.





«"Лобстер" был знаменательным проектом, но его владельцы не пытались сделать его "топовым" за счёт привозов артистов и модных событий помимо вечеринок. Мы запускаем более масштабный проект — Monkey Beach Bar — на пляже и нашли помещение для Monkey Club в холодное время года», — рассказал корреспонденту НГС арт-директор Monkey Beach Bar Яков Гроссман.







Новый пляжный бар открыли создатели арт-пространства Craft Studio и ориентируются на заведение Monkey Lounge — бар на филиппинском острове Боракай, культовый среди туристов в Азии.





В баре расширили деревянный танцпол и запретили жечь костры





Перед открытием Monkey Beach Bar площадку очистили от руин сгоревшего Lobster Bob. В новом баре расширен деревянный танцпол. Костровых зон, где раньше пели под гитару и грелись гости, здесь больше не будет. Вместе с этим исчезла крыша — при переменчивой погоде посетителям придётся прятаться под навесом бара.





Создатели Monkey Beach Bar обещали поставить навес от дождя и тепловые пушки от непогоды к середине июня. Они планируют постепенно достраивать бар в течение лета, обновить коктейльное меню и открыть кухню со стрит-фудом и экзотическими блюдами.







Навес в баре пока небольшой — в случае дождя придётся прятаться у барной стойки





Основной акцент в музыке будет сделан на направлениях deep house и funky house, также планируются хип-хоп вечеринки с танцевальными баттлами и гастроли диджеев и рэперов. На ночном техническом открытии выступили рэперы и танцоры Siberian Beaches, известные по участию в шоу «Песни на ТНТ».







Вчера в Новосибирске открылся ещё один бар — в центре города владельцы винного бара Ruby перестроили помещение и сократили винную карту.

