Как раз для жутких дорог: в Новосибирск привезли внедорожную версию LADA Vesta
В Новосибирске прошла официальная презентация новой модели «Автоваза» — седана LADA Vesta Cross. Автомобиль позиционируется как проходимая легковушка для российских дорог — клиренс увеличен до 20,3 см. Дополнительно кузов получил внедорожный обвес — черный защитный пластик на колесных арках и порогах.
«Новинку LADA Vesta Cross долго ждали на рынке. Автомобиль входит в линейку Vesta, с которой начался новый этап развития компании "АВТОВАЗ". В первые несколько часов после официального старта продаж в нашей дилерской сети было продано уже три автомобиля», — рассказал заместитель директора новосибирского дилерского центра марки «АЗИЯ АВТО» Павел Дьяков.
Стоимость модели стартует с 7
Самый дорогой вариант Vesta Cross стоит
На российском рынке Vesta Cross входит в бюджетный сегмент В, где конкурирует с иномарками Hyundai Solaris, KIA Rio, Volkswagen Polo.
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Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой