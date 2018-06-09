Как раз для жутких дорог: в Новосибирск привезли внедорожную версию LADA Vesta

В Новосибирске прошла официальная презентация новой модели «Автоваза» — седана LADA Vesta Cross. Автомобиль позиционируется как проходимая легковушка для российских дорог — клиренс увеличен до 20,3 см. Дополнительно кузов получил внедорожный обвес — черный защитный пластик на колесных арках и порогах. 


Клиренс составляет 20,3 см
Клиренс составляет 20,3 см


«Новинку LADA Vesta Cross долго ждали на рынке. Автомобиль входит в линейку Vesta, с которой начался новый этап развития компании "АВТОВАЗ". В первые несколько часов после официального старта продаж в нашей дилерской сети было продано уже три автомобиля», — рассказал заместитель директора новосибирского дилерского центра марки «АЗИЯ АВТО» Павел Дьяков. 


По периметру кузова — защитный обвес
По периметру кузова — защитный обвес


Стоимость модели стартует с 763 900 рублей — за эти деньги можно взять «механику» и 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. 


Стартовая цена модели — 763 900 рублей
Стартовая цена модели — 763 900 рублей


Самый дорогой вариант Vesta Cross стоит 859 900 рублей — в оснащение входят роботизированная коробка передач, 1,8-литровый мотор мощностью 122 л.с., система вспомогательного торможения (BAS), система курсовой устойчивости (ESC), противобуксовочная система (TCS), мультимедийная система с навигацией, 7-дюймовый цветной дисплей с TouchScreen, камера заднего вида, датчики дождя и света, климат-контроль.


Самый дорогой вариант Vesta Cross стоит 859 900 рублей
Самый дорогой вариант Vesta Cross стоит 859 900 рублей


На российском рынке Vesta Cross входит в бюджетный сегмент В, где конкурирует с иномарками Hyundai Solaris, KIA Rio, Volkswagen Polo.


Интерьер салона Vesta Cross
Интерьер салона Vesta Cross


Если вместо «механики» брать «робота», то цена модели — уже до 859 900 рублей
Если вместо «механики» брать «робота», то цена модели — уже до 859 900 рублей


Задний ряд кресел в салоне новой «Весты»
Задний ряд кресел в салоне новой «Весты»


Модель относится к бюджетному сегменту B
Модель относится к бюджетному сегменту B


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