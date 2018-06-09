Бывший солист Bad Boys Blue спел в Новосибирске на закрытой вечеринке

Кевин МакКой поздравил гостей «Порше Центра Новосибирск» с 70-летием марки Porsche

Накануне вечером, 8 июня, в Новосибирске выступил певец Кевин МакКой — бывший солист группы Bad Boys Blue. На концерт его пригласил «Порше Центр Новосибирск».







«В рамках празднования 70-летия марки Porsche по всему миру в нашем центре как заключительная часть программы по празднованию главного события проходил концерт Кевина МакКоя. По продолжительности он был около часа для всех гостей мероприятия. После этого была фотосессия для желающих с артистом», — рассказал корреспонденту НГС представитель дилерского центра.





Сам праздник для гостей длился три часа, возле центра работала выставка ретроавтомобилей Porsсhe, также был фуршет и программа от ведущих.







Мероприятие было закрытым.







На празднике работала выставка ретроавтомобилей





Концерт длился около часа





Фотографии и видео с праздника, а также снимки с певцом появились в соцсетях новосибирцев.















Гастроли#kavinmccoy#sergiogit#porshe70лет#новосибирск#marriott Публикация от Sergey Lazarev (@sergiogit) 8 Июн 2018 в 9:15 PDT













А позавчера в Новосибирске выступила группировка «Ленинград», её лидер Сергей Шнуров во время визита в город зашёл в один из роддомов и поздравил с рождением ребёнка молодую маму.