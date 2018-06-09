Бывший солист Bad Boys Blue спел в Новосибирске на закрытой вечеринке
Накануне вечером, 8 июня, в Новосибирске выступил певец Кевин МакКой — бывший солист группы Bad Boys Blue. На концерт его пригласил «Порше Центр Новосибирск».
«В рамках празднования 70-летия марки Porsche по всему миру в нашем центре как заключительная часть программы по празднованию главного события проходил концерт Кевина МакКоя. По продолжительности он был около часа для всех гостей мероприятия. После этого была фотосессия для желающих с артистом», — рассказал корреспонденту НГС представитель дилерского центра.
Сам праздник для гостей длился три часа, возле центра работала выставка ретроавтомобилей Porsсhe, также был фуршет и программа от ведущих.
Мероприятие было закрытым.
Фотографии и видео с праздника, а также снимки с певцом появились в соцсетях новосибирцев.
А позавчера в Новосибирске выступила группировка «Ленинград», её лидер Сергей Шнуров во время визита в город зашёл в один из роддомов и поздравил с рождением ребёнка молодую маму.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото предоставлены «Порше Центром Новосибирск» (1-3), instagram.com
Видео instagram.com