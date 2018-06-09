Новосибирцев встревожили клубы дыма за «Золотой Нивой»
Над правобережной частью Новосибирска поднялись клубы дыма.
Фото с поднявшимся над городом дымом в редакцию НГС прислал читатель. Он уточнил, что сделал снимок только что из «Ланта-Центра» на Октябрьской магистрали. Очевидец предполагает, что пожар произошёл в районе «Золотой Нивы».
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожарные получили два вызова в Дзержинский район: на подстанцию на улице Толбухина и на улицу Юрия Смирнова, где загорелся частный дом. В Октябрьском районе действующих пожаров нет.
Корреспондент НГС выясняет подробности.
12:00
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, это дым от пожара на улице Юрия Смирнова. По последним данным, там горят два частных дома: огонь угрожает соседним участкам. Пожарные приехали на место в 11:15.
Накануне вечером новосибирцев встревожил дым над Ленинским районом: на улице 2-й Экскаваторной загорелся ангар с опасными ёмкостями.
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Ольга Хмелевская
Фото очевидца