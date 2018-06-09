У лосей в Новосибирском зоопарке родилась двойня

Теперь в семье лосей два новых детёныша

В семье лосей, живущих в самом большом вольере Новосибирского зоопарка, родилась двойня.







Сейчас лосятам четыре дня, в вольер их выпустят в ближайшие день-два.







«Обычно самки рожают на улице, в этот раз наша лосиха решила поступить иначе — ушла рожать в укрытие, видимо, из-за дождливой и прохладной погоды. В сухом, тёплом доме семейству настолько комфортно, что они не спешат выходить на улицу. Но лосята, конечно, долго в укрытии не усидят», — рассказали в Новосибирском зоопарке.





В природе самец лося, как правило, держится отдельно от самки и детёнышей. Биологи зоопарка решили не отселять отца семейства, но в целях предосторожности ему был ограничен доступ в помещение, где находились самка и малыши.





«Опыт прошлых лет показывает, что, когда лосята начинают исследовать вольер, папа-сохатый ими особо не интересуется и угрозы для них не представляет», — отметили в зоопарке.





Лосёнок, родившийся в зоопарке в прошлом году





Лосиха ушла рожать детёнышей в укрытие





Недавно в зоопарке родился детёныш орангутана, но вскоре после рождения ему пришлось пережить операцию из-за черепно-мозговой травмы.