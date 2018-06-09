Подростки залезли в багажник заброшенного автомобиля и не смогли самостоятельно выбраться

Дети забрались в багажник машины во время игры, но вылезти из него сами уже не смогли
Дети забрались в багажник машины во время игры, но вылезти из него сами уже не смогли

Вечером 8 июня в Ленинском районе Новосибирска неравнодушный мужчина помог двум подросткам выбраться из закрытого багажника припаркованной машины.


Инцидент произошёл возле дома на улице Танкистов. Сообщение о том, что в багажнике заброшенного автомобиля заблокированы двое подростков, поступило к спасателям в 18:07.


«Поиграться залезли. <…> Залезли в багажник, захлопнулись или захлопнул их там кто-то из других детей. Стали долбиться. Прохожие, те кто рядышком был, услышали, попробовали открыть — не получилось, вызвали нас», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


По его словам, помощь спасателей в итоге не понадобилась: ещё до их приезда детей из багажника выпустил очевидец. 


«Какой-то мужчина подошел, чем он открывал — не знаю, но, видимо, какими-то подручными средствами. У него получилось открыть, детей выпустили. Соответственно, когда уже приехали [спасатели], никого нет», — пояснил Дмитрий Фокин.


Ранее внимание прохожих привлёк неподвижный мужчина, лежащий в багажнике белой иномарки на проспекте Карла Маркса. Полицейские в это время снимали отпечатки пальцев с автомобиля.

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