Спасатели выловили из Оби дрожащего мужчину

Мужчина плыл по течению в 20 метрах от берега
Мужчина плыл по течению в 20 метрах от берега

Поздно вечером 8 июня новосибирские спасатели вытащили из Оби неадекватного мужчину, который плыл по течению и просил о помощи.


Инцидент произошёл в одиннадцатом часу вечера в Кировском районе недалеко от Комсомольского железнодорожного моста — спасателей на место вызвала очевидица.


«Женщина <...> сообщила, что по фарватеру реки <...> плывёт мужчина, который то ли зовёт на помощь, то ли песни поёт — она не разобрала, он проплыл мимо где-то на расстоянии метров 20 от берега. Информацию мы получили, туда оперативно выдвинулся катер с Бугринского пляжа, где дислоцируется одно из подразделений службы. Они действительно на фарватере в условиях уже темноты практически <...> увидели этого мужчину, подняли на борт. Мужчина был неадекватен, <...> в нетрезвом состоянии», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


По его словам, спасатели довезли мужчину до берега и передали его подъехавшей скорой помощи для осмотра. У мужчины были признаки озноба: его била мелкая дрожь.


Дмитрий Фокин уточнил, что мужчина был только в купальных плавках — при обследовании берега спасатели нашли его одежду. 


Сутками ранее спасатели вытащили из котлована в Кировском районе девочку-подростка, которая едва не утонула из-за судороги.

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