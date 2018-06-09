Спасатели выловили из Оби дрожащего мужчину

Мужчина плыл по течению в 20 метрах от берега

Поздно вечером 8 июня новосибирские спасатели вытащили из Оби неадекватного мужчину, который плыл по течению и просил о помощи.







Инцидент произошёл в одиннадцатом часу вечера в Кировском районе недалеко от Комсомольского железнодорожного моста — спасателей на место вызвала очевидица.





«Женщина <...> сообщила, что по фарватеру реки <...> плывёт мужчина, который то ли зовёт на помощь, то ли песни поёт — она не разобрала, он проплыл мимо где-то на расстоянии метров 20 от берега. Информацию мы получили, туда оперативно выдвинулся катер с Бугринского пляжа, где дислоцируется одно из подразделений службы. Они действительно на фарватере в условиях уже темноты практически <...> увидели этого мужчину, подняли на борт. Мужчина был неадекватен, <...> в нетрезвом состоянии», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.





По его словам, спасатели довезли мужчину до берега и передали его подъехавшей скорой помощи для осмотра. У мужчины были признаки озноба: его била мелкая дрожь.





Дмитрий Фокин уточнил, что мужчина был только в купальных плавках — при обследовании берега спасатели нашли его одежду.





Сутками ранее спасатели вытащили из котлована в Кировском районе девочку-подростка, которая едва не утонула из-за судороги.