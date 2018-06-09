Официально: новосибирцу достаточно 4197 рублей на продукты в месяц

За последний год жители региона стали больше тратить на хлеб и молоко

С начала года минимальный набор продуктов в Новосибирской области подорожал почти на 4%.







К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата.







По данным статистиков, в мае 2018 года условный минимум продуктов на месяц стоил 4197,42 рубля.







«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 26,1%, на долю молочных продуктов приходится 20,3%, плодов и овощей — 18,7%, мяса и мясопродуктов — 16,2%, рыбы — 5,5%, жиров — 4,8%, чая, соли и специй — 4,2%, сахара и кондитерских изделий — по 2,2%, яиц — 2%», — сообщили в Новосибирскстате.







Только за последний месяц минимальный продуктовый набор подорожал на 1,5%, а с начала года его стоимость выросла на 3,8%.







Также статистики выяснили, что по сравнению с маем 2017 года новосибирцы стали тратить больше денег на молочные продукты, рыбу, чай, соль и специи, хлеб, крупы и макароны. Но при этом в структуре стоимости минимального набора продуктов снизилась доля сахара и кондитерских изделий, а также овощей и плодов.







Ранее аналитики РИА Рейтинг выяснили, что жители Новосибирской области за последний год стали богаче. Например, у семей с двумя детьми после минимальных трат остаётся в среднем 20 917 рублей.