Роскомнадзор РФ разблокировал 7 миллионов IP-адресов

Были разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram

Роскомнадзор подтвердил, что была снята блокировка с 7 миллионов IP-адресов, которые были заблокированы решением суда по ограничению доступа к сервису Telegram в Российской Федерации.







«Да, разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России», — цитирует ТАСС пресс-службу Роскомнадзора.







Ранее Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение через AppStore мессенджера Telegram, а также рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.





