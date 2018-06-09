Роскомнадзор РФ разблокировал 7 миллионов IP-адресов

Были разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram
Были разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram

Роскомнадзор подтвердил, что была снята блокировка с 7 миллионов IP-адресов, которые были заблокированы решением суда по ограничению доступа к сервису Telegram в Российской Федерации.


«Да, разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России», — цитирует ТАСС пресс-службу Роскомнадзора.


Ранее Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение через AppStore мессенджера Telegram, а также рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.


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