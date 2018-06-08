В Институте ядерной физики готовы открыть временную клинику для лечения онкобольных

Бор-нейтронозахватная терапия — новый и неиспытанный метод лечения

В Институте ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН заявили о готовности предоставить площадку для лечения онкобольных новым неиспытанным методом бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ), сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».







Руководство ИЯФ готово оборудовать одно из помещений под временную клинику, где будут применять БНЗТ — технологию, которая позволит помочь больным с глиобластомой мозга и другими онкологическими заболеваниями, которые на сегодня считаются неизлечимыми.







«Это здание будет иметь всё минимально необходимое: терапевтическую и реанимационную палаты, системы приема пациентов, однако нужно нанимать квалифицированный медицинский персонал. Предварительная подготовка и последующее наблюдение пациентов будет проводиться на базе клиник бывшей СО РАМН. Это временное решение. Впоследствии, когда на базе НГУ будет построена и создана клиника, содержащая ядерно-медицинский комплекс, эта "машина" переедет в университет. Но поскольку процесс очень долгий, мы решили подготовить вариант, который позволяет быстро начать доклинические и потом клинические испытания», — цитирует «Наука в Сибири» директора ИЯФ СО РАН Павла Логачёва.







Примечательно, что доклинические и клинические испытания БНЗТ ещё не были проведены ввиду отсутствия финансирования и медицинской организации, в которой можно проводить это лечение. Но российское законодательство позволяет применять неиспытанные методы в безнадёжных случаях, когда другое лечение не помогает.







Напомним, ранее новосибирские учёные из ИЯФ СО РАН нашли новый способ лечения рака — при помощи рентгеновского излучения и наночастиц кислорода и оксида магния.