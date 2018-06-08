Новосибирский застройщик пообещал побриться налысо, если не построит дом за 2 месяца

Руководитель направления по работе с партнёрами ГК «Союз» Александр Свежинцев пообещал побриться налысо, если застройщик не успеет к 1 августа построить 18-этажку на улице Герцена, 2.







Участники спора — Алексей Янин и Александр Свежинцев (слева направо)





Свежинцев заключил необычное пари с директором агентства недвижимости «33 варианта» Алексеем Яниным — о споре корреспонденту НГС рассказали сами участники. «Мы с ними дружим, зашёл к ним в гости 1-го числа, а они говорят: "Мол, вот директор пообещал построить, даже готов был поспорить с руководителем отдела продаж, но руководитель отписался". Я говорю: "Давайте со мной тогда спорить"», — вспомнил Янин.







Как уточнил Свежинцев, спор был заключён после опроса, проведённого в соцсетях: за день в нём приняли участие около 150 человек, но только 30 из них поверили в то, что компания успеет за 2 месяца возвести коробку 17-этажного дома с техэтажом.







«1 августа мы приезжаем на объект и должны подняться на 18-й этаж. Спустившись с дома, мы все вместе проходим в ближайшую парикмахерскую, и там лишают волос проигравшую сторону», — подчеркнул представитель ГК «Союз».







Разрешение на строительство дома на улице Герцена, 2 компания получила в начале мая, он должен стать частью комплекса «На Герцена». По плану, сдать дом должны во II квартале 2019 года. В среднем, по словам Свежинцева, возведение коробки панельного дома занимает около 4 месяцев, 2 месяца — рекордный срок. При этом, заверил он, качество строительства не пострадает.





За неделю на площадке уже возвели три этажа





Алексей Янин в разговоре с корреспондентом НГС заметил, что компания может успеть. «Когда мы пришли 1 июня спорить, я в соцсетях выложил [фото]: у них была голая площадка. Сегодня приехали — у них 3-й этаж стоит, — рассказал Янин. — Я, на самом деле, буду счастлив, даже если проспорю: клиент-то выигрывает».







О возможности построить 17-этажку за 2 месяца ещё в 2014 году заявлял гендиректор группы «Первый строительный фонд» Майис Мамедов. 25-этажный панельный дом, по подсчётам застройщика, можно будет собирать за полгода — пока сроки строительства гораздо больше.

