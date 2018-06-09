Новосибирцев ждут перекрытия в центре города в честь Дня России

Дороги в центре города закроют с 12:00
Дороги в центре города закроют с 12:00

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о перекрытиях центра города в ближайший вторник, 12 июня, — жители будут отмечать День России.


С 12:00 до 23:00 водителям запретят ездить по:

— Красному проспекту на участке от Гоголя до Фабричной;

— улице Орджоникидзе на участке от Советской до Мичурина;

— улице Ленина на участке от Советской до Красного проспекта;

— улице Депутатской на участке от Красного проспекта до Серебренниковской;

— улице Щетинкина на участке от Красного проспекта до Серебренниковской;

— улице Максима Горького на участке от Советской до Серебренниковской;

— Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до Кирова;

— нечётной стороне улицы Кирова на участке от Октябрьской магистрали до Восхода.


На некоторых улицах перекрытие продлится 11 часов
На некоторых улицах перекрытие продлится 11 часов


С 15:30 до 17:30 для транспорта закроют:
— улицу Гоголя на участке от Челюскинцев до Красного проспекта;

— улицу Советскую на участке от 1905 года до Гоголя.


Водителям придётся искать пути для объезда
Водителям придётся искать пути для объезда


В честь предстоящего Дня России новосибирцев ждут трёхдневные выходные — они продлятся с 10 по 12 июня. Кульминацией праздника станет бесплатное выступление Полины Гагариной на площади Ленина: 50-минутный концерт завершится фейерверком.

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