Фантастический фильм режиссёра из Новосибирска попал в шорт-лист международного фестиваля

Фантастический фильм «Мутация» новосибирского режиссёра попал в шорт-лист международного фестиваля «Старкон»

Фантастический фильм «Мутация» новосибирского режиссёра Анны Протоковило попал в шорт-лист международного фестиваля науки, космонавтики, робототехники и научной фантастики «Старкон», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 10 по 11 июня.







«”Мутация” вошла в шорт-лист — в 20 фильмов, которые покажут на фестивале. Условия фестиваля: лимит каждого фильма — 4 минуты, и обязательно нужно использовать [в видео] определённый набор слов. Например, такую фразу: "полёт нормальный". Сюжет фильма: упала летающая тарелка, и оттуда извлекли объект для изучения, который выглядит так же, как и человек. И он сообщает интересную новость, что на Земле давно присутствуют другие объекты, просто мы про это не знаем», — рассказала корреспонденту НГС режиссёр Анна Протоковило.











Короткометражку «Мутация» сняли в апреле 2018 года в локации новосибирского квеста «Выход». Сейчас Анна Протоковило учится в Москве и сдаёт сессию на 3-м курсе режиссёрского отделения Театрального института имени Бориса Щукина.







В начале апреля 2018 года в интернете появилось видео Анны Пртоковило об особенных детях с диагнозом «аутизм».