Над левым берегом Оби поднялся столб чёрного дыма

Тушить пожар выехали дополнительные экипажи

Над Ленинским районом Новосибирска поднялись клубы чёрного дыма.







Пожар произошёл на улице 2-й Экскаваторной на территории Новосибирского кабельного завода, сообщил корреспонденту НГС очевидец в переписке в соцсети «ВКонтакте».







«Дополнительные силы [на тушение пожара] привлекаются, потому что район безводный, пожарный гидрант на достаточно большом удалении находится», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пообещав рассказать подробности позже.





До Новосибирского кабельного завода корреспонденту НГС дозвониться не удалось. По данным справочника 2ГИС, рабочий день на предприятии уже закончился.













Несколько дней назад, 5 июня, густой дым окутал окрестности Лесоперевалки: пожар на местном предприятии начался из-за того, что искра от болгарки попала в ёмкость с мазутом.