С горячим хлебом и коктейлями в бутылках: на месте Ruby на Ленина открылся новый бар

Вместо сцены появилась зона с мягкими сиденьями

В центре Новосибирска открылся обновлённый винный бар Ruby — в нём появилась открытая кухня, а также «понятное» меню.







Бар открылся вечером 8 июня на своём прежнем месте — на Ленина, 9, правда, пока в ближайшие дни будет работать в техническом виде. Последние четыре месяца бар находился в ремонте, часть его помещений отдали под мексиканскую закусочную, которая открылась в апреле. В оставшейся части помещений открыли переделанный винный бар — под вывеской Ruby Aperitive&Vine Bar, с укороченным меню, бутилированными коктейлями и акцентом на небольшом ценнике, рассказал НГС управляющий Ruby Aperitifs and Wines Алексей Захаров.





Одна из «фишек» обновлённого заведения — открытая кухня





«Винная карта Ruby будет очень выверенной и понятной — в ней будет всего 25–30 позиций. Их в течение нескольких месяцев команда выбрала из примерно 13 000 вин от 40 поставщиков со всего света. Самая дорогая бутылка вина в Ruby будет стоить около 2500 рублей. Ещё одно новшество: Ruby будет не просто винным, а винно-аперитивным баром с бутилированными коктейлями. В плане кухни в Ruby сконцентрировались на трёх основных вещах: самодельные сыры, самодельные мясные закуски — сыровяленое, томлёное, копчёное мясо, — и хлеб», — рассказали владельцы.







Меню сократилось до 30–35 позиций, включая дипы — густые соусы для обмакивания еды. Также в меню представили пару горячих блюд, свежевыпеченный хлеб, сыры, один десерт и множество закусок вплоть до копчёного ростбифа, что, по словам управляющих, редкость в Новосибирске, так как обычно его готовят в маринаде. Владельцы говорят, что «заморочились» с пейрингом — сочетаемостью блюда и напитка: «Мы к каждому нашему блюду готовы порекомендовать какое-то вино. И мы знаем, что это сочетание не оставит равнодушным».





Интерьер заведения тоже обновился, оставив свою привычную базу — камень, кирпич и дубовый пол, всё в стиле лофт.





В баре рекомендуют вино к каждому блюду





Средний чек на вина в новом Ruby составит примерно 1,5 тысячи рублей, на закуски — 175 рублей, а на горячие блюда — около 375 рублей. Бар будет работать каждый день с 18:00 до 1:00, но в пятницу и субботу будет работать на пару часов дольше.





Конкурентами Ruby в тихом центре можно считать винные бары Le Pin, а также Pardon my French.





Впервые Ruby открылся в 2014 году и стал одним из первых винных баров Новосибирска вместе с заведением «Хороший год». При этом Ruby — далеко не единственное заведение, владельцы которого решились в этом году на смену формата. В начале января на реконструкцию закрылся ресторан La Maison, а уже в феврале о смене концепции объявили владельцы лапшичной во дворах улицы Ленина «ЛПШБР» и Trend bar, который работает на Красном проспекте.