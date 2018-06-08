Стройка зашевелится: дольщикам «Нарымского квартала» пообещали возобновить работы

Дольщики не первый раз встречаются с руководством «СтройМастера»: во время своего весеннего похода в офис строительной компании они принесли с собой придуманную премию «Антистроитель года»

Дольщикам ЖК «Нарымский квартал» на улице Дуси Ковальчук, 238 в Заельцовском районе Новосибирска обещали возобновить строительство секции № 21 к концу июля.





«[Совладелец компании "СтройМастер" и депутат Заксобрания НСО Евгений] Коновалов сказал, <…> как плохо теперь строить, все "позагибались". Что много денег ушло на документы, выкуп земли, коммуникации. И что прокуратура их проверяла, но никаких грехов не нашла: все деньги ушли в стройку. <…> Сказал также, что они заключили договор с новым подрядчиком, который согласился вести работу за квадратные метры. И что в конце июля мы увидим: процесс идёт», — рассказал корреспонденту НГС один из дольщиков «Нарымского квартала» Сергей, который присутствовал на встрече с руководством строительной компании.







Дольщик пояснил, что по плану 21-ю секцию дома должны были сдать под ключ 28 августа 2018 года, но на сегодняшний день не построен даже её первый этаж. На встрече, по словам собеседника НГС, руководство «СтройМастера» пообещало, что секцию сдадут в июле 2020 года.







Найти Евгения Коновалова по телефонам компании «СтройМастер» корреспонденту НГС не удалось, а на звонки по мобильному он не ответил.







Месяц назад дольщики этого же дома устроили у офиса «СтройМастера» перформанс — вручили Евгению Коновалову премию «Антистроитель года». Роль руководства строительной компании исполнил приглашённый мим.

