Фото: в Новосибирске появились 100-рублёвые купюры к чемпионату мира по футболу

Новосибирец рассказал, что купюры на ощупь мало похожи на бумагу — они «пластиковые»





Купюры номиналом 100 рублей, посвящённые чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, появились в Новосибирске.







Читатель НГС получил две таких банкноты в отделении одного из банков на Вокзальной магистрали сегодня, 8 июня. «На ощупь они прям "пластиковые" даже больше, чем олимпийские сотки», — рассказал он.





Эти памятные банкноты Центробанк выпустил 22 мая 2018 года тиражом до 20,4 миллиона экземпляров.







«Вышеуказанная памятная банкнота является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приёму по нарицательной стоимости во все виды платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации», — говорится на сайте Банка России.







В октябре 2017-го Центробанк объявил о выпуске в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

