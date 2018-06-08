Фото: в Новосибирске появились 100-рублёвые купюры к чемпионату мира по футболу
Купюры номиналом 100 рублей, посвящённые чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, появились в Новосибирске.
Читатель НГС получил две таких банкноты в отделении одного из банков на Вокзальной магистрали сегодня, 8 июня. «На ощупь они прям "пластиковые" даже больше, чем олимпийские сотки», — рассказал он.
Эти памятные банкноты Центробанк выпустил 22 мая 2018 года тиражом до 20,4 миллиона экземпляров.
«Вышеуказанная памятная банкнота является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приёму по нарицательной стоимости во все виды платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации», — говорится на сайте Банка России.
В октябре 2017-го Центробанк объявил о выпуске в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.
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Мария Тищенко
Фото Михаила Руднева