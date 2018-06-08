В центре Новосибирска опять начали ремонтировать перекрёсток, который уже заделали после потопа
Сегодня, 8 июня, в центре Новосибирска разрыли дорогу на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Советской.
В конце марта на этом месте случилась коммунальная авария — из-за прорыва чугунной трубы водопровода размыло песчаную подушку, которая лежала под асфальтом. В результате перекрёсток затопило — аварию ликвидировали специалисты «Горводоканала».
Сегодня «Горводоканал» решил закончить работы по обустройству дороги, чтобы окончательно устранить последствия аварии. Сейчас специалисты сняли верхний слой дороги, а уже сегодня вечером дорогу должны заасфальтировать, сообщил корреспонденту НГС начальник диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Зубков.
«Там работает наш цех, они подготовительные работы там сделали, знаки выставили, сегодня приедет подрядчик с асфальтом и заасфальтирует всё», — отметил Зубков.
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Елена Громкова
Фото автора (1), из архива НГС (2)