В центре Новосибирска опять начали ремонтировать перекрёсток, который уже заделали после потопа

Сегодня перекрёсток Советской и Вокзальной магистрали опять раскопали — весной тут была серьёзная коммунальная авария
Сегодня перекрёсток Советской и Вокзальной магистрали опять раскопали — весной тут была серьёзная коммунальная авария

Сегодня, 8 июня, в центре Новосибирска разрыли дорогу на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Советской.


В конце марта на этом месте случилась коммунальная авария — из-за прорыва чугунной трубы водопровода размыло песчаную подушку, которая лежала под асфальтом. В результате перекрёсток затопило — аварию ликвидировали специалисты «Горводоканала».


Сегодня «Горводоканал» решил закончить работы по обустройству дороги, чтобы окончательно устранить последствия аварии. Сейчас специалисты сняли верхний слой дороги, а уже сегодня вечером дорогу должны заасфальтировать, сообщил корреспонденту НГС начальник диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Зубков.


«Там работает наш цех, они подготовительные работы там сделали, знаки выставили, сегодня приедет подрядчик с асфальтом и заасфальтирует всё», — отметил Зубков.


Коммунальная авария на этом участке случилась 24 марта
Коммунальная авария на этом участке случилась 24 марта


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