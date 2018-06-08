Автоинспекторы осмотрели десятки машин с детьми на парковке аквапарка
Сегодня, 8 июня, автоинспекторы приехали на парковку новосибирского аквапарка «Аквамир», чтобы оштрафовать водителей, которые привезли детей без автокресел.
Проверки начались в 10:00, когда в аквапарк приезжает основной поток посетителей. Всего инспекторы успели проверить несколько десятков водителей, рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.
«В 99% случаев дети были пристегнуты ремнями безопасности либо находились в детских удерживающих устройствах типа автокресла. Есть люди, которые до сих пор пользуются бустерами, но бустер не обеспечивает должной защиты при резком торможении, поэтому с водителями велась профилактическая работа, чтобы они всё-таки пересмотрели способ перевозки», — пояснила Анна Варновская.
Она уточнила, что экипаж ДПС периодически уезжает с парковки аквапарка, но потом снова туда возвращается. Проверка проводится в рамках профилактической акции «Ребёнок-пассажир», которая началась в Новосибирске 6 июня. За нарушение правил перевозки детей автоинспекторы штрафуют водителей на три тысячи рублей.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС