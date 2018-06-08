Внутри трамвайного кольца маршрута № 13 построили офисное здание
В Новосибирске сдали многофункциональное здание на улице Писарева — его построили внутри трамвайного кольца около конечной маршрута
Разрешение на ввод здания мэрия выдала 31 мая — информация о документе появилась на сайте департамента строительства и архитектуры.
В компании «Сибирь-Логистика», строившей здание, корреспондента НГС направили в ГК «Солнечный». В холдинге отметили, что построили здание для собственных нужд, и отказались от подробных комментариев.
По данным муниципального портала, разрешение на строительство было выдано ещё в 2013 году. В здании 7 этажей, а его площадь превышает 7 тысяч кв. м. Въезд на территорию оборудован через трамвайные рельсы.
Не все проекты внутри трамвайных колец доходят до реализации: например, скульптура-победитель конкурса на лучшее решение площади Калинина, на которой расположено кольцо маршрута
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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова