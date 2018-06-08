В Новосибирском зоопарке появились дупла для зарядки телефонов

На территории Новосибирского зоопарка появились зарядные станции для смартфонов.


Они стилизованы под стволы деревьев.


«Сейчас зарядить свое устройство можно у фонтана возле комплекса пингвинов и мелких приматов, на белых мишках со стороны гепардов и на лебедином озере со стороны кафе», — отмечается в сообщении Новосибирского зоопарка.



А накануне зоопарк сообщил, что у них появился новый аттракцион — на территории заработал фонтан для пешеходов.

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