В Новосибирском зоопарке появились дупла для зарядки телефонов

На территории Новосибирского зоопарка появились зарядные станции для смартфонов.





Они стилизованы под стволы деревьев.





«Сейчас зарядить свое устройство можно у фонтана возле комплекса пингвинов и мелких приматов, на белых мишках со стороны гепардов и на лебедином озере со стороны кафе», — отмечается в сообщении Новосибирского зоопарка.









А накануне зоопарк сообщил, что у них появился новый аттракцион — на территории заработал фонтан для пешеходов.