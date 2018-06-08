В Новосибирском зоопарке появились дупла для зарядки телефонов
На территории Новосибирского зоопарка появились зарядные станции для смартфонов.
Они стилизованы под стволы деревьев.
«Сейчас зарядить свое устройство можно у фонтана возле комплекса пингвинов и мелких приматов, на белых мишках со стороны гепардов и на лебедином озере со стороны кафе», — отмечается в сообщении Новосибирского зоопарка.
А накануне зоопарк сообщил, что у них появился новый аттракцион — на территории заработал фонтан для пешеходов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и
видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Все самые интересные новости мы telegram’ируем в наш открытый канал. Подписывайтесь.
Елена Громкова
Фото facebook.com/NovosibirskZoo