Мэрия предложила отдать кинотеатр «Космос» в частные руки на 30 лет

Здание кинотеатра планируют вернуть к первоначальному виду, убрав всё декоративное остекление с фасада

Власти Новосибирска опубликовали предложение о заключении концессии на здание кинотеатра «Космос» на улице Богдана Хмельницкого, 27 — инициатором выступает «Центр хоккейного мастерства» («ЦХМ»).







Как следует из предложения, опубликованного в документах мэрии вечером 7 июня, «ЦХМ» за три года должен реконструировать построенный в 1962 году бывший кинотеатр «с целью создания городского комплекса для индивидуального развития хоккейной подготовки взрослых и детей, раскрытие и оттачивание индивидуального мастерства каждого хоккеиста, привлечения тренеров как отечественных, так и зарубежных школ для ведения консультационных работ (тренинги, семинары, мастер-классы) по тренировочным программам хоккея».







По указанным в документе расчётам, реконструкция потребует 108 миллионов рублей из собственных средств компании, из них 37,4 миллиона потребуется только на оборудование. 20,7 миллиона рублей «ЦХМ» должен вложить в работы уже в этом году. За время эксплуатации до 2047 года комплекс потребует ещё почти миллиард рублей.







На первом этаже здания должны быть оборудованы зал профессиональной хоккейной подготовки площадью не менее 379 кв. м с площадкой с искусственным льдом, площадка с бросковой зоной, хоккейные тренажёры и хоккейная беговая дорожка, а также кафе. На втором этаже запланированы зоны для кроссфита и ОФП.







Контролировать соблюдение условий концессии будут сразу несколько ведомств: департамент культуры, спорта и молодёжной политики, департамент земельных и имущественных отношений, департамент строительства и архитектуры, департамент промышленности, инноваций и предпринимательства и департамент экономики и стратегического планирования мэрии.







Впервые планы превратить здание кинотеатра «Космос» в профессиональный центр подготовки хоккеистов озвучили год назад. Подобные центры уже действуют в других городах, в частности, идею новосибирского центра взяли из уже работающего центра в Казани.







Весной горожанам представили результат другой концессии — в Новосибирске реконструировали общественные бани на улице Каменской.