Россия на Дне океана: представляем, как большая вода превращает Новосибирск в курорт
Сегодня в мире отмечают День океанов — праздник, придуманный в ООН в защиту стабильной экологии морских глубин. Океаны покрывают три четверти Земли, а крупные города России омывают реки, пути которых оканчиваются в трёх океанах — Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом.
Мы представили, как смотрелись бы достопримечательности городов, которые вместе с НГС входят в Сеть городских порталов, если бы речные набережные стали океанскими — с золотым песком и морским ветром.
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Мария Захарова
Иллюстрации Полины Авдошиной, Евгении Бикуновой