Россия на Дне океана: представляем, как большая вода превращает Новосибирск в курорт

Сегодня в мире отмечают День океанов — праздник, придуманный в ООН в защиту стабильной экологии морских глубин. Океаны покрывают три четверти Земли, а крупные города России омывают реки, пути которых оканчиваются в трёх океанах — Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом.


Новосибирцы могли бы плавать в оперный, а не ходить в него
Новосибирцы могли бы плавать в оперный, а не ходить в него


Мы представили, как смотрелись бы достопримечательности городов, которые вместе с НГС входят в Сеть городских порталов, если бы речные набережные стали океанскими — с золотым песком и морским ветром. 


Если бы в Омске был океан, то крыша музыкального театра вполне сгодилась бы в качестве водной горки
Если бы в Омске был океан, то крыша музыкального театра вполне сгодилась бы в качестве водной горки


Если бы вместо Волги был океан, Волгограду пришлось бы вновь поменять название
Если бы вместо Волги был океан, Волгограду пришлось бы вновь поменять название


Знак «Осторожно, акулы» на набережной Екатеринбурга уже есть. Осталось подвезти океан
Знак «Осторожно, акулы» на набережной Екатеринбурга уже есть. Осталось подвезти океан


Нижний Новгород. Океан подходит для обороны крепости не хуже, чем ров с крокодилами
Нижний Новгород. Океан подходит для обороны крепости не хуже, чем ров с крокодилами


В Челябинске запросто могли бы соседствовать автовокзал и порт
В Челябинске запросто могли бы соседствовать автовокзал и порт


Интересно, какими были бы арт-объекты в Перми, если бы она была окружена океаном?
Интересно, какими были бы арт-объекты в Перми, если бы она была окружена океаном?


А так выглядела бы Тюмень
А так выглядела бы Тюмень


Ростов-на-Океане. Как вам такой вариант нейминга?
Ростов-на-Океане. Как вам такой вариант нейминга?


Салават Юлаев на берегу океана в Уфе смотрится не хуже Христа-Искупителя в Рио
Салават Юлаев на берегу океана в Уфе смотрится не хуже Христа-Искупителя в Рио


Волга настолько велика, что если ее заменить океаном, то в Самаре и не заметят
Волга настолько велика, что если ее заменить океаном, то в Самаре и не заметят


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