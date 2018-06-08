Делегация Минздрава РФ нагрянула в новосибирскую поликлинику для проверки очередей и вежливости

Помощник министра здравоохранения России Ирина Андреева побывала с утра в поликлинике на улице Тюленина

Утром 8 июня в новосибирскую поликлинику № 29 на «Родниках» приехала помощник министра здравоохранения России Ирина Андреева — она оценила, насколько поликлиника удобна для пациентов.







Ирина Андреева побывала на экскурсии, которую вели руководители поликлиники № 29 и заместитель министра здравоохранения НСО Андрей Лиханов. Помощник главы российского Минздрава прошлась по взрослому и детскому отделениям и говорила с руководителями, иногда делая замечания, — например, по поводу излишка рекламы в поликлинике или непонятных объявлений.







«Вы видели, собственно, на что обращается внимание — на пять пунктов. Это информирование граждан о деятельности медицинской организации,





это комфортность условий и предоставления услуг, доброжелательность, вежливость персонала, которую, естественно, может оценить только сам пациент… Это удовлетворённость условиями и, как я уже сказала, доступность услуг для инвалидов»,





— объяснила Ирина Андреева.







Делегация прошлась по взрослому и детскому отделениям поликлиники





Она объяснила, что цель её визита — не столько проверка, сколько помощь в организации работы медицинских учреждений.







Ирина Андреева не увидела очередей в поликлинике





«Обращается внимание именно на это — как создаются условия для того, чтобы





человек комфортно чувствовал себя в медицинской организации, чтобы он минимизировал время нахождения, чтобы не было очередей, чтобы была запись на приём к врачу и потом она реализовывалась.







Здесь надо отметить, что практически мы нигде не видели очередей (в поликлинике № 29 . — М.М.), но есть некие другие нюансы, на которые обратят внимание руководители. Я думаю, что они в ближайшие дни будут устранены», — отметила помощник министра здравоохранения России, добавив, что ситуация в поликлинике в целом улучшилась.











Помощник Вероники Скворцовой обратила внимание, что некоторые объявления не информативны, также на стенах слишком много рекламы





Делегация Минздрава планирует посетить более 20 медицинских организаций в Новосибирской области — примерно столько, как в Кемеровской области за 2 предыдущих дня.







По словам председателя Общественного совета независимой оценки качества при минздраве НСО Игоря Галл-Савальского, в список поликлиник и больниц, куда поедет московская делегация, оказались те, где Минздрав РФ бывал раньше, и те, «где можно сделать существенные изменения». Накануне визита в поликлинику № 29 Минздрав побывал в онкодиспансере, где делегации показали большие очереди и дефицит места, отметил Галл-Савальский.







Министерство здравоохранения РФ планирует проверить 20-30 медицинских организаций НСО





«На самом деле независимая оценка качества — она главной своей целью ставит не столько нахождение предметов для наказания медицинского персонала <…> Главная задача независимой оценки качества — сделать здесь пребывание комфортным и информативным.







Говорить о каких-то явных нарушениях невозможно, но и говорить, что ничего делать не нужно — тоже нет. Процесс обеспечения удобства лечебного учреждения — он по большому счёту практически бесконечен. Сколько бы мы хорошего ни делали, всё равно мы находим что-то еще, что может сделать пребывание пациента здесь более комфортным», — резюмировал председатель Общественного совета.





