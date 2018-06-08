Делегация Минздрава РФ нагрянула в новосибирскую поликлинику для проверки очередей и вежливости
Утром 8 июня в новосибирскую поликлинику
Ирина Андреева побывала на экскурсии, которую вели руководители поликлиники
«Вы видели, собственно, на что обращается внимание — на пять пунктов. Это информирование граждан о деятельности медицинской организации,
это комфортность условий и предоставления услуг, доброжелательность, вежливость персонала, которую, естественно, может оценить только сам пациент… Это удовлетворённость условиями и, как я уже сказала, доступность услуг для инвалидов»,
— объяснила Ирина Андреева.
Она объяснила, что цель её визита — не столько проверка, сколько помощь в организации работы медицинских учреждений.
«Обращается внимание именно на это — как создаются условия для того, чтобы
человек комфортно чувствовал себя в медицинской организации, чтобы он минимизировал время нахождения, чтобы не было очередей, чтобы была запись на приём к врачу и потом она реализовывалась.
Здесь надо отметить, что практически мы нигде не видели очередей (в поликлинике
Делегация Минздрава планирует посетить более 20 медицинских организаций в Новосибирской области — примерно столько, как в Кемеровской области за 2 предыдущих дня.
По словам председателя Общественного совета независимой оценки качества при минздраве НСО Игоря Галл-Савальского, в список поликлиник и больниц, куда поедет московская делегация, оказались те, где Минздрав РФ бывал раньше, и те, «где можно сделать существенные изменения». Накануне визита в поликлинику
«На самом деле независимая оценка качества — она главной своей целью ставит не столько нахождение предметов для наказания медицинского персонала <…> Главная задача независимой оценки качества — сделать здесь пребывание комфортным и информативным.
Говорить о каких-то явных нарушениях невозможно, но и говорить, что ничего делать не нужно — тоже нет. Процесс обеспечения удобства лечебного учреждения — он по большому счёту практически бесконечен. Сколько бы мы хорошего ни делали, всё равно мы находим что-то еще, что может сделать пребывание пациента здесь более комфортным», — резюмировал председатель Общественного совета.
Ранее министерство здравоохранения Новосибирской области решило разобраться с ситуацией в поликлинике на улице Широкой, где пациенты каждый день встают в гигантские очереди, причём приезжают в 4-5 утра. Рабочая группа минздрава поехала в поликлинику
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Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова