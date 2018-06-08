Делегация Минздрава РФ нагрянула в новосибирскую поликлинику для проверки очередей и вежливости

Помощник министра здравоохранения России Ирина Андреева побывала с утра в поликлинике на улице Тюленина 
Помощник министра здравоохранения России Ирина Андреева побывала с утра в поликлинике на улице Тюленина 

Утром 8 июня в новосибирскую поликлинику № 29 на «Родниках» приехала помощник министра здравоохранения России Ирина Андреева — она оценила, насколько поликлиника удобна для пациентов.


Ирина Андреева побывала на экскурсии, которую вели руководители поликлиники № 29 и заместитель министра здравоохранения НСО Андрей Лиханов. Помощник главы российского Минздрава прошлась по взрослому и детскому отделениям и говорила с руководителями, иногда делая замечания, — например, по поводу излишка рекламы в поликлинике или непонятных объявлений.


«Вы видели, собственно, на что обращается внимание — на пять пунктов. Это информирование граждан о деятельности медицинской организации, 


это комфортность условий и предоставления услуг, доброжелательность, вежливость персонала, которую, естественно, может оценить только сам пациент… Это удовлетворённость условиями и, как я уже сказала, доступность услуг для инвалидов», 


— объяснила Ирина Андреева.


Делегация прошлась по взрослому и детскому отделениям поликлиники
Делегация прошлась по взрослому и детскому отделениям поликлиники


Она объяснила, что цель её визита — не столько проверка, сколько помощь в организации работы медицинских учреждений.


Ирина Андреева не увидела очередей в поликлинике
Ирина Андреева не увидела очередей в поликлинике


«Обращается внимание именно на это — как создаются условия для того, чтобы 


человек комфортно чувствовал себя в медицинской организации, чтобы он минимизировал время нахождения, чтобы не было очередей, чтобы была запись на приём к врачу и потом она реализовывалась.


Здесь надо отметить, что практически мы нигде не видели очередей (в поликлинике № 29. — М.М.), но есть некие другие нюансы, на которые обратят внимание руководители. Я думаю, что они в ближайшие дни будут устранены», — отметила помощник министра здравоохранения России, добавив, что ситуация в поликлинике в целом улучшилась.



Помощник Вероники Скворцовой обратила внимание, что некоторые объявления не информативны, также на стенах слишком много рекламы
Помощник Вероники Скворцовой обратила внимание, что некоторые объявления не информативны, также на стенах слишком много рекламы


Делегация Минздрава планирует посетить более 20 медицинских организаций в Новосибирской области — примерно столько, как в Кемеровской области за 2 предыдущих дня.


По словам председателя Общественного совета независимой оценки качества при минздраве НСО Игоря Галл-Савальского, в список поликлиник и больниц, куда поедет московская делегация, оказались те, где Минздрав РФ бывал раньше, и те, «где можно сделать существенные изменения». Накануне визита в поликлинику № 29 Минздрав побывал в онкодиспансере, где делегации показали большие очереди и дефицит места, отметил Галл-Савальский.


Министерство здравоохранения РФ планирует проверить 20-30 медицинских организаций НСО
Министерство здравоохранения РФ планирует проверить 20-30 медицинских организаций НСО


«На самом деле независимая оценка качества — она главной своей целью ставит не столько нахождение предметов для наказания медицинского персонала <…> Главная задача независимой оценки качества — сделать здесь пребывание комфортным и информативным.


Говорить о каких-то явных нарушениях невозможно, но и говорить, что ничего делать не нужно — тоже нет. Процесс обеспечения удобства лечебного учреждения — он по большому счёту практически бесконечен. Сколько бы мы хорошего ни делали, всё равно мы находим что-то еще, что может сделать пребывание пациента здесь более комфортным», — резюмировал председатель Общественного совета.


Ранее министерство здравоохранения Новосибирской области решило разобраться с ситуацией в поликлинике на улице Широкой, где пациенты каждый день встают в гигантские очереди, причём приезжают в 4-5 утра. Рабочая группа минздрава поехала в поликлинику № 18 после публикации НГС.

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