Снял на сутки, сдал на месяц: новосибирца отправили в колонию за махинации с квартирами

Новосибирец снимал квартиры на сутки и в тот же день сдавал их на месяц

Кировский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 24-летнему мужчине, который попался на махинациях со съёмным жильём.







«Парень снимал квартиры на одни сутки, а потом подыскивал других лиц и сдавал им [эти квартиры] на месяц. Брал деньги за месяц и скрывался. <…> А потом приходила хозяйка либо хозяин квартиры, а там другое лицо и такой сюрприз», — описали схему мошенничества в прокуратуре Кировского района Новосибирска.







По данным прокуратуры, об этом способе мошенничества новосибирец узнал в интернете и тоже решил подзаработать. Объявления от арендаторов и желающих снять квартиры он подыскивал на популярном сайте. При сдаче чужого жилья в аренду он представлялся хозяином квартир и для видимости фотографировал паспорта тех, кому отдавал ключи. После получения денег мошенник исчезал и выбрасывал сим-карты.







Как следует из материалов уголовного дела, всего с мая по август 2017 года молодому новосибирцу удалось таким образом обмануть трёх желающих снять квартиры. Одну из квартир — на улице Петухова — он взял в аренду на сутки за 1600 рублей, а сдал на месяц за 13 000 . Вторую квартиру — на Омской — он снял за 2000, а сдал за 1 2 800 рублей. Суточная аренда третьей квартиры — на Петухова — обошлась мошеннику в 1500 рублей, а с обманутого нанимателя он взял 8500 рублей.







В прокуратуре Кировского района уточнили, что выйти на подозреваемого в мошенничестве полицейским помогли хозяева съёмных квартир,





которым он при заключении договоров аренды оставил свои паспортные данные.





Во время расследования уголовного дела мужчина свою вину признал и выплатил весь ущерб людям, которые сняли у него жильё. Также он пояснил, что на этот способ заработка решился, так как ему нужны были деньги, а найти работу он не мог.







В прокуратуре добавили, что Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в особом порядке. На этой неделе, 6 июня, он признал ранее судимого 24-летнего новосибирца виновным в мошенничестве (ч. 1, 2 ст. 159 УК РФ). Осуждённый получил 1 год 3 месяца колонии-поселения.







После того как приговор вступит в законную силу, мужчина сам должен приехать в колонию — сейчас он остаётся под подпиской о невыезде.







Ранее суд в Новосибирске вынес приговор ещё одному обвиняемому в мошенничестве, который обманул двух своих знакомых на 1,2 миллиона рублей, пообещав им гаджеты и бытовую технику с внушительной скидкой.

