Новосибирских клиентов такси Uber начали возить через сервис Яндекса

Водители Uber стали принимать заказы и возить клиентов через сервис Яндекса

С 7 июня водителей сервисов вызова такси Uber и Яндекс.Такси перевели на единую платформу — это случилось в результате объединения обеих в феврале 2018 года.





«Мы начали постепенно переводить водителей в Новосибирске на единую платформу для работы с заказами. Это следующий шаг после объединения Uber и Яндекс.Такси в России и других странах. Благодаря единой платформе водители в Новосибирске смогут получать заказы и от пользователей Uber, и от Яндекс.Такси <...>





Стоимость поездок, заказанных через Яндекс.Такси и Uber, может отличаться в силу разных факторов, <...> она зависит не только от тарифа, но и от текущего баланса между спросом и предложением





в данный конкретный момент времени и для данной конкретной точки на карте», — сообщила корреспонденту НГС менеджер по коммуникациям Uber в России и странах СНГ Светлана Воронина.





Она добавила, что пользователям будут доступны оба приложения, но в приложении Uber надо пройти повторную регистрацию.







В конце апреля водители Яндекс.Такси, работающие в Академгородке, устроили забастовку — цены на поездки временно подскочили втрое.