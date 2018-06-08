Новосибирских клиентов такси Uber начали возить через сервис Яндекса
С 7 июня водителей сервисов вызова такси Uber и Яндекс.Такси перевели на единую платформу — это случилось в результате объединения обеих в феврале 2018 года.
«Мы начали постепенно переводить водителей в Новосибирске на единую платформу для работы с заказами. Это следующий шаг после объединения Uber и Яндекс.Такси в России и других странах. Благодаря единой платформе водители в Новосибирске смогут получать заказы и от пользователей Uber, и от Яндекс.Такси <...>
Стоимость поездок, заказанных через Яндекс.Такси и Uber, может отличаться в силу разных факторов, <...> она зависит не только от тарифа, но и от текущего баланса между спросом и предложением
в данный конкретный момент времени и для данной конкретной точки на карте», — сообщила корреспонденту НГС менеджер по коммуникациям Uber в России и странах СНГ Светлана Воронина.
Она добавила, что пользователям будут доступны оба приложения, но в приложении Uber надо пройти повторную регистрацию.
В конце апреля водители Яндекс.Такси, работающие в Академгородке, устроили забастовку — цены на поездки временно подскочили втрое.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова