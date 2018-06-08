«И подарил букет»: Сергей Шнуров поздравил молодую мать в новосибирском роддоме

Сергей Шнуров пришёл поздравить с рождением ребёнка Валерию
Сергей Шнуров пришёл поздравить с рождением ребёнка Валерию

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поздравил с рождением ребёнка жительницу Новосибирска Валерию Волкову.


Музыкант навестил молодую маму в роддоме клиники «Авиценна» на улице Урицкого накануне вечером, 7 июня.


«Сначала пришёл доктор, заведующий отделением, он сказал: "Приведи себя в порядок". Я говорю: "Зачем?". Он говорит: "К тебе будут гости сегодня". Я говорю: "Кто?". Он говорит: "Хороший человек". И всё, заулыбался и ушёл», — рассказала корреспонденту НГС Валерия.


Через некоторое время Валерия услышала гул, вышла из палаты, увидела заведующего отделением, Сергея Шнурова и ещё около 20 человек.


«Фотографируют, снимают, я ничего понять не могу, подарил букет цветов, сфотографировался с ребёнком, со мной, спросил — как назвали, потрогал, погладил. Мы сняли видео ему на телефон. Потом он сказал, что у него концерт, нужно бежать», — описала встречу с Сергеем Шнуровым Валерия Волкова.


По её словам, никто из персонала не объяснил ей, почему Шнуров пришёл именно к ней. Но она слышала предположения о том, что она была последней, кто родил до приезда певца. Валерия стала матерью 6 июня.


Концерт группы «Ленинград» прошёл вчера вечером в ЛДС «Сибирь» — репортаж о событии читайте сегодня на НГС.

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