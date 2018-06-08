Областные власти дали на ремонт школы без стены в три раза больше денег

Стена в левом крыле первого этажа рухнула днём 28 марта
Стена в левом крыле первого этажа рухнула днём 28 марта

Власти Новосибирской области выделили больше 130 миллионов рублей на ремонт Бобровской средней школы в Сузунском районе, в которой этой весной обрушилась стена.


«Соответствующее распоряжение № 217-рп подписал глава Новосибирской области Андрей Травников. Средства будут предоставлены министерству образования региона из резервного фонда правительства Новосибирской области», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства.


Стена на первом этаже школы в селе Бобровка обрушилась днём 28 марта — от разрушений никто не пострадал. Как рассказывала одна из жительниц села, школа давно уже находится в аварийном состоянии. Первый этаж полностью закрыт из-за трещин и большой вероятности обрушения стен.


Изначально после случившегося областные власти планировали потратить на ремонт этой школы только 40 миллионов рублей. Отремонтировать здание врио губернатора обещал до начала нового учебного года.

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