Спасатели вынесли с 18-го этажа очень тяжёлого подростка с травмой ноги

Спасатели помогли доставить в больницу подростка с травмой ноги

Накануне вечером, 7 июня, спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы помогли врачам донести подростка c большой массой тела до машины скорой помощи.







Мальчика вынесли с 18-го этажа одного из домов на улице Дуси Ковальчук.





«Проблемы с ногой — передвигаться самостоятельно не мог, перевозить надо было в лежачем положении. Врач так определил. Вес у него порядка 120-130 кг», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.





Подростка спасатели переносили на жёстком щите по лестничным маршам, сопроводили до больницы, а после переносили и в приёмном покое.





Дмитрий Фокин пояснил, что врачи скорой часто обращаются к спасателям, чтобы помочь с транспортировкой пациентов, так как в скорых нет санитаров, а местные жители невсегда помогают переносить больных.