Спасатели вынесли с 18-го этажа очень тяжёлого подростка с травмой ноги

Спасатели помогли доставить в больницу подростка с травмой ноги
Спасатели помогли доставить в больницу подростка с травмой ноги

Накануне вечером, 7 июня, спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы помогли врачам донести подростка c большой массой тела до машины скорой помощи.


Мальчика вынесли с 18-го этажа одного из домов на улице Дуси Ковальчук.


«Проблемы с ногой — передвигаться самостоятельно не мог, перевозить надо было в лежачем положении. Врач так определил. Вес у него порядка 120-130 кг», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.


Подростка спасатели переносили на жёстком щите по лестничным маршам, сопроводили до больницы, а после переносили и в приёмном покое.


Дмитрий Фокин пояснил, что врачи скорой часто обращаются к спасателям, чтобы помочь с транспортировкой пациентов, так как в скорых нет санитаров, а  местные жители невсегда помогают переносить больных.

Прочтений: 5333
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено