Девочка решила искупаться и едва не утонула из-за судороги

В МАСС подчёркивают, что купаться в Горском котловане запрещено
В МАСС подчёркивают, что купаться в Горском котловане запрещено

Вечером 7 июня новосибирские спасатели вытащили из котлована в Кировском районе девочку-подростка.


Девочка едва не утонула в 19:35 на Горском карьере, ей помогли спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы.


«Матросы-спасатели услышали крики о помощи, в воде размахивала руками и тонула девочка-подросток 2002 года рождения. 


Как выяснилось позже, у неё свело ногу судорогой в холодной воде. 


Матросы-спасатели службы МАСС на вёсельной лодке подплыли к девушке и кинули ей спасательный круг. Подростка доставили на берег и осмотрели, медицинская помощь не потребовалась», — сообщает МАСС.


В службе подчёркивают, что купание на котловане «Горский» категорически запрещено.


А вечером 6 июня в этом же котловане спасли другого человека — 21-летний мужчина упал с надувного матраса и начал тонуть.

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