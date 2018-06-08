Девочка решила искупаться и едва не утонула из-за судороги
Вечером 7 июня новосибирские спасатели вытащили из котлована в Кировском районе девочку-подростка.
Девочка едва не утонула в 19:35 на Горском карьере, ей помогли спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы.
«Матросы-спасатели услышали крики о помощи, в воде размахивала руками и тонула девочка-подросток 2002 года рождения.
Как выяснилось позже, у неё свело ногу судорогой в холодной воде.
Матросы-спасатели службы МАСС на вёсельной лодке подплыли к девушке и кинули ей спасательный круг. Подростка доставили на берег и осмотрели, медицинская помощь не потребовалась», — сообщает МАСС.
В службе подчёркивают, что купание на котловане «Горский» категорически запрещено.
А вечером 6 июня в этом же котловане спасли другого человека — 21-летний мужчина упал с надувного матраса и начал тонуть.
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Елена Громкова
Фото Андрея Ткачука