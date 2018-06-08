Трамвай въехал в автобус на одном из перекрёстков улицы Станиславского: собирается пробка
Утром 8 июня новосибирские водители встали в пробку на улице Станиславского из-за аварии с участием автобуса
«На перекрёстке Станиславского — Вертковская трамвай въехал в автобус. Движение в сторону площади Станиславского полностью перекрыто», — написала в редакцию НГС читательница Юлия Дегтярёва, уточнив, что фото с места аварии она сделала только что.
По данным на сайте ЦУГАЭТ, в районе перекрёстка скопилось несколько трамваев.
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Ольга Хмелевская
Фото Юлии Дегтярёвой (1, 2), скриншоты yandex.ru/maps (3), maps.nskgortrans.ru (4)