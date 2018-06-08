Ространснадзор наложил штраф за прожекторы у «Цирка Шапито Демидовых» в Новосибирске
В начале лета Ространснадзор наложил штраф на новосибирца, у которого был договор с передвижным «Цирком Шапито Демидовых».
«У них был договор на оказание платных услуг, на осуществление действий по организации иллюминации. По этому договору ответственным был именно он, соответственно, его и привлекли к административной отвественности», — сообщили корреспонденту НГС в Новосибирской транспортной прокуратуре.
По этому договору мужчина включал прожекторы рядом с цирком, который в этом году стоял возле «Сибирского Молла». При этом согласования с уполномоченными органами у мужчины не было, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку и возбудила в отношении мужчины административное производство по ч.2 ст.11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не наделенным в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства).
Ространснадзор оштрафовал новосибирца на 3 тысячи рублей.
В «Цирке Шапито Демидовых» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Это уже не первый штраф за световые установки, которые светили в небо у цирка. В 2016 году штраф был наложен на сам цирк — тогда сумма составила 350 тысяч.
В Новосибирской транспортной прокуратуре пояснили, что в 2016 году у цирка также был договор с частным лицом на освещение.
Но тогда цирк оштрафовали, так как он являлся юридическим лицом, а в этом статусе цирк должен был контролировать деятельность тех, с кем заключает договоры.
В этом году цирк уже возглавлял индивидуальный предприниматель — поэтому вся ответственность легла на частное лицо, объяснили в транспортной прокуратуре
В апреле 2016 года лазерные установки в Новосибирске использовались недалеко от ТРЦ «Континент» на ул. Троллейной. Лазеры работали без согласования с аэропортом и аэронавигацией в зоне маневрирования самолетов, в полосе подходов к взлетно-посадочной полосе аэродрома Толмачёво.
Ранее в прокуратуре отмечали, что несколько пилотов, совершавших рейсы 18 апреля и 6 мая, действительно жаловались на ослепление лазерами.
В этом году «Цирк Шапито Демидовых» гастролировал в Новосибирске в апреле и мае.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой