Ространснадзор наложил штраф за прожекторы у «Цирка Шапито Демидовых» в Новосибирске

Ространснадзор оштрафовал новосибирца за прожекторы на 3 тысячи рублей
Ространснадзор оштрафовал новосибирца за прожекторы на 3 тысячи рублей

В начале лета Ространснадзор наложил штраф на новосибирца, у которого был договор с передвижным «Цирком Шапито Демидовых».


«У них был договор на оказание платных услуг, на осуществление действий по организации иллюминации. По этому договору ответственным был именно он, соответственно, его и привлекли к административной отвественности», — сообщили корреспонденту НГС в Новосибирской транспортной прокуратуре.


По этому договору мужчина включал прожекторы рядом с цирком, который в этом году стоял возле «Сибирского Молла». При этом согласования с уполномоченными органами у мужчины не было, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку и возбудила в отношении мужчины административное производство по ч.2 ст.11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не наделенным в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства).


Ространснадзор оштрафовал новосибирца на 3 тысячи рублей. 


В «Цирке Шапито Демидовых» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.


Это уже не первый штраф за световые установки, которые светили в небо у цирка. В 2016 году штраф был наложен на сам цирк — тогда сумма составила 350 тысяч.


В Новосибирской транспортной прокуратуре пояснили, что в 2016 году у цирка также был договор с частным лицом на освещение. 


Но тогда цирк оштрафовали, так как он являлся юридическим лицом, а в этом статусе цирк должен был контролировать деятельность тех, с кем заключает договоры. 


В этом году цирк уже возглавлял индивидуальный предприниматель — поэтому вся ответственность легла на частное лицо, объяснили в транспортной прокуратуре


В апреле 2016 года лазерные установки в Новосибирске использовались недалеко от ТРЦ «Континент» на ул. Троллейной. Лазеры работали без согласования с аэропортом и аэронавигацией в зоне маневрирования самолетов, в полосе подходов к взлетно-посадочной полосе аэродрома Толмачёво.


Ранее в прокуратуре отмечали, что несколько пилотов, совершавших рейсы 18 апреля и 6 мая, действительно жаловались на ослепление лазерами.


В этом году «Цирк Шапито Демидовых» гастролировал в Новосибирске в апреле и мае.

Прочтений: 847
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено