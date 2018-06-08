Новосибирцев ждут грозы после жарких рабочих дней

Если будет гроза, то будут и шквалистые усиления ветра, предупреждают синоптики
Если будет гроза, то будут и шквалистые усиления ветра, предупреждают синоптики


Новосибирские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни и в том числе на длинные выходные.


«Теплый характер погоды сохранится на ближайшие трое суток, небольшие дожди грозовые вероятны во второй половине дня 9-го и 10-го. Ветер южный, юго-западный, 10-го участок фронта будет проходить с дождём, поэтому переход на северо-западный ветер. Скорость ветра: 3-8 м/с — 8 и 9 июня, а 10 июня — 5-10 м/с, местами до 15 м/с. В основном при грозе, если гроза будет, то будут такие шквалистые усиления», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Сегодня днём, 8 июня, температура поднимется до +28...+30 градусов, 9 июня будет чуть ниже — 25–27 градусов, а 10 июня — 22–24 градуса.


Температура ночью 9 июня будет 14–16 градусов, а 10 июня при прохождении фронта — 10–12 градусов.


После воскресенья синоптики ожидают также тёплую погоду в пределах от 21–26 … 22–27 градусов днём.


Несмотря на то, что жаркая погода на этой неделе выпала на рабочие дни, многие новосибирцы уже успели сходить на пляж. Что происходило в первый настоящий день лета на берегу Оби, можно посмотреть в этом материале.

Прочтений: 9871
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено