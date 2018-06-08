Новосибирцев ждут грозы после жарких рабочих дней

Если будет гроза, то будут и шквалистые усиления ветра, предупреждают синоптики





Новосибирские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни и в том числе на длинные выходные.







«Теплый характер погоды сохранится на ближайшие трое суток, небольшие дожди грозовые вероятны во второй половине дня 9-го и 10-го. Ветер южный, юго-западный, 10-го участок фронта будет проходить с дождём, поэтому переход на северо-западный ветер. Скорость ветра: 3-8 м/с — 8 и 9 июня, а 10 июня — 5-10 м/с, местами до 15 м/с. В основном при грозе, если гроза будет, то будут такие шквалистые усиления», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Сегодня днём, 8 июня, температура поднимется до +28...+30 градусов, 9 июня будет чуть ниже — 25–27 градусов, а 10 июня — 22–24 градуса.







Температура ночью 9 июня будет 14–16 градусов, а 10 июня при прохождении фронта — 10–12 градусов.







После воскресенья синоптики ожидают также тёплую погоду в пределах от 21–26 … 22–27 градусов днём.





Несмотря на то, что жаркая погода на этой неделе выпала на рабочие дни, многие новосибирцы уже успели сходить на пляж. Что происходило в первый настоящий день лета на берегу Оби, можно посмотреть в этом материале.