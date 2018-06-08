Ракетные комплексы «Ярс» начали боевое дежурство в Новосибирской области

Главная задача учений — отработать действия в ночное время

В Новосибирской области подвижные ракетные комплексы «Ярс» вышли на боевое патрулирование.







«В ходе занятий особое внимание будет уделено вопросам отражения нападений диверсионно-разведывательных групп. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.





Эти занятия проверяют готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительным дежурствам на маршрутах боевого патрулирования.





Во время начавшихся учений во время марша колонна «Ярсов» уже преодолела зараженный участок местности. «Согласно вводной, диверсанты использовали химические фугасы, снаряжённые отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям», — передают в округе.







После вывода техники из зоны радиоактивного заражения, подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты проведут полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машин обеспечения боевого дежурства.





В конце мая Центральный военный округ сообщал о других учениях — под Новосибирском военные впервые отрабатывали на территории Сибири метод «сирийский вал», который используется в борьбе с джихад-мобилями — пикапами, оснащёнными пулемётами и миномётами.