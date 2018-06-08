Правительство предлагает молодожёнам выбирать дату регистрации брака самостоятельно

Дату регистрации можно будет выбирать он-лайн

Законопроект, в котором предлагается предоставить гражданам России возможность самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака будет в ближайшее время рассмотрен на заседании правительства РФ.







По мнению авторов этого законопроекта, сроки регистрации брака должны быть заявлены не ранее одного месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Также в законопроекте предусматривается, что вступающие в брак смогут выбирать дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно, без личной явки в ЗАГСЫ, а через портал госуслуг.







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