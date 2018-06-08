В Новосибирской области улучшилась экологическая обстановка

Работа ТЭЦ
Работа ТЭЦ

В 2017 году выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников выделения уменьшились на 195 тысяч тонн (3%), сообщает Новосибирскстат.


Наибольший объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходился на предприятия, обеспечивающие область электрической энергией, газом и паром, а также на кондиционирование воздуха – всего 60,7%. Объем сброшенных сточных вод в 2107 году увеличился и составил 521 миллионов кубометров (в 2016 году – 518,6 млн. куб. метров).


Затраты на охрану окружающей среды в 2017 году уменьшились на 1 миллиард рублей: 1,5 миллиарда рублей было истрачено в прошлом году, а в 2016 расходы составили 2,5 миллиарда рублей.


Ранее НГС сообщал о том, что Новосибирскстат отметил снижение темпов роста цен на бензин на АЗС Новосибирской области.

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