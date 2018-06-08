Путин не верит в электромобили в России

Tesla

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что электромобили хоть и являются мировым трендом, но в России сейчас такой источник энергии не будет экологически чистым.







«Для производства электроэнергии для зарядки электромобиля нужно иметь первичный источник — в мире, как это ни парадоксально, больше всего для производства электроэнергии используется уголь, а это далеко не самый экологичный вид первичного топлива», — сказал президент.





Альтернативой электрокарам и бензиновым автомобилям Путин видит машины, работающие на газе. По мнению главы государства,«если уж и говорить об улучшении экологической ситуации в этой сфере, то нам нужно переходить на газомоторное топливо».





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