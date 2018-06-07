В Новосибирске пропала 14-летняя девочка
Новосибирские волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшую 14-летнюю Ксению Хоржевскую. Местонахождение девочки неизвестно с 4 мая.
Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы русые длинные, глаза голубые. Была одета в серую короткую куртку, синюю джинсовую рубашку, синие джинсы и тёмно-синие кроссовки.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Ксении, сообщать в полицию по единому номеру 112 или на номер «Лиза Алерт» 8–953–867–2112.
Ранее НГС сообщал о девушке, которая вернулась домой, увидев объявления о том, что её разыскивают волонтёры и полиция.
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Валерий Иванов
Фото предоставлено поисковым отрядом «Лиза Алерт» Новосибирск