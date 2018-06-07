Власти объяснили причину разрушения дорог фурами в этом сезоне

В этом году на дорогах области нет передвижных пунктов контроля
В этом году на дорогах области нет передвижных пунктов контроля

Власти объяснили, почему в этом году никто не контролирует вес груза, который перевозят фуры. Областным дорогам нанесён ущерб в размере 500 миллионов рублей из-за сокращения штата в ГИБДД. 


«На территории Новосибирской области до недавнего времени весогабаритный контроль за сохранностью дорожной сети Новосибирской области обеспечивался в том числе посредством работы 3 передвижных постов весового контроля, укомплектованных необходимым техническим и весоизмерительным оборудованием», — объяснили в пресс-службе областного правительства. 


Однако, как объяснили в правительстве, в июле прошлого года на совещании у временно исполняющего обязанности министра внутренних дел РФ Горового специалисты решили «оптимизировать работу инспекторского состава». То есть в этом году у сотрудников ГИБДД не было обязанности контролировать вес фур на дорогах. 


Отсутствие передвижных пунктов весового контроля на территориальных дорогах, по информации ТУАД, стало причиной бесконтрольного проезда фур. В итоге ущерб составил полмиллиарда рублей

Прочтений: 4224
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (60)60
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено