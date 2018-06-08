Буду мэром: Локоть отказался идти на выборы губернатора
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался участвовать в выборах губернатора Новосибирской области, которые пройдут в этом сентябре.
Об этом он заявил сегодня в Законодательном собрании Новосибирской области в присутствии врио губернатора Андрея Травникова и спикера регионального парламента Андрея Шимкива.
«Четыре года назад земляки выбрали меня мэром. В Новосибирске много удалось сделать», — сказал Анатолий Локоть, который также занимает должность первого секретаря обкома КПРФ. Он уточнил, что компартия приняла «согласованное решение отказаться от выдвижения в пользу Андрея Александровича [Травникова]». При этом Локоть заявил, что рассчитывает на поддержку на выборах мэра Новосибирска — они должны пройти весной 2019 года.
В свою очередь врио губернатора Андрей Травников сказал, что «очень позитивно воспринимает решение, к которому мы совместно пришли». Он заявил, что считает решение городских проблем важнее разногласий.
В сентябре в Новосибирской области пройдут досрочные выборы губернатора — после отставки Владимира Городецкого временно исполняющим обязанности главы региона президент Путин назначил бывшего мэра Вологды Андрея Травникова. Сейчас он один из претендентов на должность губернатора. В ноябре прошлого года он дал большое интервью НГС, в котором рассказал о своём назначении и поделился впечатлениями о новой работе.
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Анна Богданова
Фото Алексея Кошлякова (1), с официальной страницы Андрея Травникова в Facebook (2)