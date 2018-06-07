«Мы что, банановая республика?»: лучшие вопросы Путину, на которые он не ответил

Завершилась очередная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Несколько часов соотечественники закидывали главу государства вопросами, а он пытался на них отвечать: правдиво, иногда шутя и даже с помощью коллег — «фишкой» этой трансляции стало прямое включение в кабинеты министров и губернаторов.


За неделю до и во время эфира Путину поступило свыше 2 миллионов обращений: среди них были как острые, касающиеся строительства доступного жилья, повышения цен на бензин, высокой стоимости внутренних перелетов, так и совершенно внезапные. Текстовые послания транслировались на экранах, они остались без ответов, но тут же стали мемами в социальных сетях. Если вы все пропустили, смотрите подборку самых внезапных и смешных вопросов и предложений Владимиру Путину прямо сейчас:


«Мы что, банановая республика?»: лучшие вопросы Путину, на которые он не ответил


«Мы что, банановая республика?»: лучшие вопросы Путину, на которые он не ответил


«Мы что, банановая республика?»: лучшие вопросы Путину, на которые он не ответил


«Мы что, банановая республика?»: лучшие вопросы Путину, на которые он не ответил


«Мы что, банановая республика?»: лучшие вопросы Путину, на которые он не ответил


«Мы что, банановая республика?»: лучшие вопросы Путину, на которые он не ответил


«Мы что, банановая республика?»: лучшие вопросы Путину, на которые он не ответил


«Мы что, банановая республика?»: лучшие вопросы Путину, на которые он не ответил


«Мы что, банановая республика?»: лучшие вопросы Путину, на которые он не ответил


«Мы что, банановая республика?»: лучшие вопросы Путину, на которые он не ответил


Бонус: лучшие шутки из «Твитера» о прямой линии.





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