«Мы что, банановая республика?»: лучшие вопросы Путину, на которые он не ответил

Завершилась очередная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Несколько часов соотечественники закидывали главу государства вопросами, а он пытался на них отвечать: правдиво, иногда шутя и даже с помощью коллег — «фишкой» этой трансляции стало прямое включение в кабинеты министров и губернаторов.





За неделю до и во время эфира Путину поступило свыше 2 миллионов обращений: среди них были как острые, касающиеся строительства доступного жилья, повышения цен на бензин, высокой стоимости внутренних перелетов, так и совершенно внезапные. Текстовые послания транслировались на экранах, они остались без ответов, но тут же стали мемами в социальных сетях. Если вы все пропустили, смотрите подборку самых внезапных и смешных вопросов и предложений Владимиру Путину прямо сейчас:













































Бонус: лучшие шутки из «Твитера» о прямой линии.





Как Путин помнит что и на сколько процентов увеличилось за два года, я вот даже не в состоянии контейнер с гречкой дома не забыть, чтобы не возвращаться #прямаялиния — жена квнщика (@chepikovamasha) 7 июня 2018 г.









Газзаеву мало звонка, он ещё и смску отправил pic.twitter.com/gAIJmhdHdV — Представься , мразь (@davnch) 7 июня 2018 г.



