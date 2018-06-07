Осторожно, кролик: в Академгородке появился новый дорожный знак

В новосибирском Академгородке поставили новый дорожный знак с изображением кроликов — по словам прохожих, грызуны часто встречаются на участке улицы Институтской. 


Новый дорожный знак появился возле томографического центра в Академгородке
Новый дорожный знак появился возле томографического центра в Академгородке


Знак появился несколько дней назад около въезда в томографический центр на улице Институтской в Советском районе. 


На этом месте кролики периодически попадаются на глаза прохожим
На этом месте кролики периодически попадаются на глаза прохожим


«Иногда на территории центра можно увидеть 5–6 кроликов. Белые, чёрные, серые», — рассказал корреспонденту НГС житель Академгородка Александр Палецкий.


Первого встреченного кролика Алексей кормил печеньем
Первого встреченного кролика Алексей кормил печеньем


Александр Палецкий периодически фотографирует встретившихся на его пути кроликов. В его коллекции фотографии, сделанные в разные годы.


Прохожие встречают здесь кроликов разных цветов
Прохожие встречают здесь кроликов разных цветов


Новосибирцы любят необычные дорожные знаки. В 2014 году общественники Советского района предложили установить на Бердском шоссе знаки «Осторожно, лоси!». В прошлом году на новосибирских улицах появились знаки дорожного движения с дорисованным или наклеенными дополнительными элементами.

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