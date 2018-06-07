Осторожно, кролик: в Академгородке появился новый дорожный знак
В новосибирском Академгородке поставили новый дорожный знак с изображением кроликов — по словам прохожих, грызуны часто встречаются на участке улицы Институтской.
Знак появился несколько дней назад около въезда в томографический центр на улице Институтской в Советском районе.
«Иногда на территории центра можно увидеть 5–6 кроликов. Белые, чёрные, серые», — рассказал корреспонденту НГС житель Академгородка Александр Палецкий.
Александр Палецкий периодически фотографирует встретившихся на его пути кроликов. В его коллекции фотографии, сделанные в разные годы.
Новосибирцы любят необычные дорожные знаки. В 2014 году общественники Советского района предложили установить на Бердском шоссе знаки «Осторожно, лоси!». В прошлом году на новосибирских улицах появились знаки дорожного движения с дорисованным или наклеенными дополнительными элементами.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Анна Богданова
Фото предоставлены Александром Палецким