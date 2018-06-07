Угроза миновала: жители двух коттеджных посёлков под Новосибирском избежали участи дачников

Жителям коттеджных посёлков «Удачный» и «Удачный-2» пообещали, что они останутся в прежних границах и дачниками не станут

Сегодня, 7 июня, состоялись публичные слушания, на которых решился вопрос судьбы жителей коттеджных посёлков «Удачный» и «Удачный-2» в пригороде Новосибирска — их жители беспокоились, что местные власти могли вывести их дома за пределы села Новокаменка, юридически сделав их садоводами.







Итоги слушаний корреспонденту НГС прокомментировали начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и строительства минстроя Новосибирской области Сергей Новокшонов и житель посёлка «Удачный» Александр Юриков, участвовавший в слушаниях







«Публичные слушания прошли великолепно, замечательно. И без скандала. <…> "Удачный" и "Удачный-2" останутся в границах населённого пункта [Новокаменка]», — коротко заметил представитель минстроя Сергей Новокшонов. Он добавил, что сможет предоставить более подробный комментарий только через несколько месяцев.







Подробно о том, что обсуждалось на публичных слушаниях, НГС рассказал житель «Удачного» Александр Юриков.







«Вопрос об исключении "Удачного", первого и второго, из границ [Новокаменки] не стоит. <…> Был поставлен вопрос о выборе в нашем посёлке правления и некоторых технических вопросов по школе, дорогам и т.д., которые должны [потом] решаться именно с правлением. А из границ нас выводить не будут — это технически невозможно, заметил представитель минстроя», — сообщил Юриков.







По словам Юрикова, каких-то сроков для избрания правления им никто не назвал. Также не поднимался вопрос о строительстве дороги с привлечением денег жителей посёлков, о чём ранее корреспонденту НГС рассказывал депутат Станционного совета Михаил Бавыкин.