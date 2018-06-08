Новосибирцев собрали у фонтана на набережной на праздник полицейских

Вечером 7 июня на Михайловской набережной новосибирцы смотрели историческое шоу «Песни с фонтанами» — на этот раз шоу приурочено к 300–летию Российской полиции.







Российская полиция отмечает свой юбилей





«Мероприятие приурочено к трёхсотлетию Российской полиции, утвержденной Петром I в 1718 году. Мероприятие проводится силами управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу совместно с мэрией города Новосибирска и проектом "Город у фонтана"», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник управления МВД на транспорте по СФО.







Ансамбль «Дружина» исполнял для гостей народные песни





Для гостей праздника выступали музыканты, а на фоне можно было видеть большой плавучий фонтан.







Полицейские катера промчались по Оби





Гостям праздника представили парад полицейских катеров и рассказали, по каким критериям принимали в систему полиции при Петре I. Чтобы стать городовым, необходимо было иметь благообразную наружность, крепкое телосложение и хорошую дикцию. Нужно быть не ниже 171 см, состоять в запасе армии и быть беспорочным. Обучение в городовые продолжалось от двух недель до месяца.







Девушки-полицейские спели песни о своей службе





Историческое шоу «Песни с фонтанами» проходит регулярно с 2016 года. В прошлом году на



Михайловской набережной отмечали 60-летие аэропорта Толмачёво.







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