Скорая помощь опрокинулась на бок на площади Ленина

Скорая везла пациентку в больницу

Вечером 7 июня в центре Новосибирска на бок легла скорая помощь — авария произошла на площади Ленина.







«Поступила заявка, что в результате столкновения перевернулась скорая помощь, что, возможно, есть пострадавшие», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.





На месте работает экипаж ДПС.





Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала, что скорая ехала по Вокзальной магистрали в сторону улицы Орджоникидзе, пересекала Красный проспект, а другой автомобиль ехал по Красному проспекту вдоль оперного театра в сторону площади Калинина.





Скорая везла пациентку в инфекционную больницу. «В районе площади Ленина пациентке стало хуже, доктор попросил водителя двигаться с включёнными маячками. Водитель начал движение с маячками — даже по камерам видеонаблюдения видно, что он двигается осторожно. Его пропустили практически все, двигавшиеся по Красному проспекту, но в крайнем правом ряду водитель совершил столкновение с машиной скорой помощи — и машина опрокинулась», — отметила Большакова.





В аварии пациентка не пострадала — её в итоге доставили в инфекционную больницу, также водители не получили травм, сопровождающий пациентки с травмой стопы попал в травмпункт, а доктор — в больницу с сотрясением головного мозга.









Момент аварии запечатлели камеры «Сибирских сетей»:











