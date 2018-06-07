«Её пошатнуло, она упала»: пассажирку автобуса увезли на скорой

Автобус, пассажирку которого увезла скорая, больше часа стоит на остановке — инцидент необходимо оформить официально, отметили в диспетчерской

Днём 7 июня пожилой сибирячке, упавшей в автобусе № 95 , пришлось вызвать скорую помощь — это случилось недалеко от остановки «Университет Экономики» в Центральном районе Новосибирска.







Сегодня около 16:00 автобус № 95 ехал по улице Фрунзе, когда 84-летняя пассажирка решила встать, готовясь выйти на остановке «Университет Экономики», рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской ООО «ОСТА», обслуживающей маршрут. В руках у пенсионерки была тележка с сумкой.





Автобус остановился на красный свет светофора, а когда поехал снова на зелёный сигнал, пассажирка начала падать. Представитель перевозчика подчеркнул, что автобус ехал плавно — это подтверждают видео с регистраторов.







«Она не удержалась на ногах — её пошатнуло. Она попыталась взяться за поручень, но уже не успела и упала. Со слов её дочери, у неё ноги больные», — сообщили в диспетчерской.







По информации диспетчеров, вместе с пожилой пассажиркой ехала дочь — она сидела на другом сиденье и, вероятно, не успела помочь матери не упасть.







«Не так далеко стояла просто машина скорой помощи — кондуктор попросила кого-то из пассажиров подойти к ним. Через минуту скорая была рядом», — объяснили в «ОСТА».





Пассажиры пересели на другой автобус маршрута № 95 . По данным минздрава Новосибирской области, 84-летнюю женщину увезли в горбольницу № 1 с подозрением на сотрясение головного мозга.





