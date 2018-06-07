«Её пошатнуло, она упала»: пассажирку автобуса увезли на скорой
Днём 7 июня пожилой сибирячке, упавшей в автобусе
Сегодня около 16:00 автобус
Автобус остановился на красный свет светофора, а когда поехал снова на зелёный сигнал, пассажирка начала падать. Представитель перевозчика подчеркнул, что автобус ехал плавно — это подтверждают видео с регистраторов.
«Она не удержалась на ногах — её пошатнуло. Она попыталась взяться за поручень, но уже не успела и упала. Со слов её дочери, у неё ноги больные», — сообщили в диспетчерской.
По информации диспетчеров, вместе с пожилой пассажиркой ехала дочь — она сидела на другом сиденье и, вероятно, не успела помочь матери не упасть.
«Не так далеко стояла просто машина скорой помощи — кондуктор попросила кого-то из пассажиров подойти к ним. Через минуту скорая была рядом», — объяснили в «ОСТА».
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Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова