Автоинспекторы поймали девушку, ехавшую по проезду Энергетиков по встречке: ей грозит лишение прав

Признаков опьянения у женщины не было, но свой поступок она никак не объяснила

Сегодня, 7 июня, автоинспекторы в Новосибирске задержали женщину, которая проехалась по встречной полосе проезда Энергетиков.







Об инциденте днём рассказывали очевидцы, в частности, нарушительницу видели около 14:30 на проезде Энергетиков возле гипермаркета «Лента».





Экипажи ДПС, которые ехали в сторону левого берега, заметили трудности, которые были на проезде. Они передали по рации информацию о машине своим коллегам.







«Задержали её на площади Труда, она была оформлена по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. — Е.Г.). Выписали протокол по этой части, санкции этой статьи подразумевают лишение права управления от 4 до 6 месяцев», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня. Решение по протоколу будет выносить суд.





Признаков опьянения у женщины не было, но свой поступок она никак не объяснила. После оформления протокола женщину отпустили.







В автоинспекции уточнили, что женщина ехала на автомобиле Hyundai Getz. При этом на видео заметно, что марка машины — Mitsubishi.







